Треть россиян (32%) считают, что жизнь в России при Владимире Путине лучше, чем когда-либо за последние 100 лет. Это следует из результатов опроса «Левада-центра», сообщают «Ведомости».

Еще 29% участников опроса считают идеальным периодом эпоху Леонида Брежнева, а жизнь до революции 1917 года нравится лишь 6% респондентов.

Отмечается, что за последние пять лет с 25% до 21% уменьшилось число тех, кто полагает, что крушение монархии привело к утрате Россией национального и государственного величия. При этом с 9% до 13% выросло количество людей, расценивающих конец монархии как прогрессивный шаг в развитии страны.

19% россиян считают, что Февральская революция ослабила Россию и привела к октябрьскому перевороту и крушению страны. 32% опрошенных назвали события вековой давности этапом пути к Октябрьской революции и созданию первого в мире государства рабочих и крестьян.