13 февраля распоряжением Ильхама Алиева ликвидировано Министерство транспорта. Тем же распоряжением создано Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В распоряжении говорится, что Кабинету Министров поручено в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Положения о Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, а также предложения о структуре и пределе общей численности работников Министерства.

Президент Ильхам Алиев подписал приказ о назначении министром нового ведомства Рамина Гулузаде, который был министром связи и высоких технологий.

Распоряжение президента сразу же вызвало оживление и ажиотаж в СМИ страны. Это связано с лишением своего поста министром транспорта Зией Мамедовым, который занимал эту должность с 8 августа 2002 года. Правда, полномочия Зии Мамедова, который занимал должность министра уже 15 лет, в последние полгода были сильно урезаны. Как заявляют, его внутривластные позиции ослабли, он потерял доверие главы государства. Этот процесс наблюдался и среди близкого окружения бывшего министра.

Например, на последних парламентских выборах брат Зии Мамедова – Эльтон Мамедов не стал претендовать на депутатских мандат. Сын Зии Мамедова – Анар Мамедов, управляющий их семейным бизнесом холдингом «Qarant», тоже в последнее время ушел в тень. В медиа даже имеются заявления, что несколько входящих в холдинг отелей выставлены на продажу, возможно, чтобы покрыть долги фирмы.

На самом деле, это было ожидаемо, что превратившийся из самого могущественного министра в министра «без портфеля» Зия Мамедов в скором времени лишится своего поста.

Через несколько минут после появления распоряжения, Зия Мамедова дал интервью Минвалу, из которого стало ясно, что это было для него полной неожиданностью:

«Пока не хочу об этом говорить или давать комментарий. Я и сам не знаю, что будет и как будет».

На вопрос, какую должность он теперь будет занимать, Зия Мамедов ответил:

«Ничего не могу сказать по этому поводу. Я же не сам по себе. Этот вопрос не в моей компетенции».

Согласно информации, набравший за долгие годы управленческий опыт Зия Мамедов не останется в стороне от правящей команды. Как заявляет близкое окружение Зии Мамедова, бывший министр получит новое назначение. Сообщается, что Зия Мамедов может быть назначен на пост вице-президента или премьер-министра. Кроме того, имеются заявления, что он может курировать транспортные вопросы в качестве заместителя премьер-министра. Другой источник заявляет, что Зия Мамедов будет назначен на пост советника президента.

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Объединение министерства Зии Мамедова с другим министерством связано с ожидаемыми кадровыми и структурными реформами.

Когда падение цен на нефть и мировой экономический кризис дали о себе знать еще в середине 2015 года, правительство приняло решение сократить траты госбюджета и начать структурные реформы.

Но девальвация маната, финансовая нестабильность и ряд других факторов воздержали власти от структурных и внутривластных изменений. Лишь в некоторых министерствах были произведены структурные изменения, упразднено МНБ, терроризирующее бизнес и предпринимателей.

На референдуме, проведенном 26 сентября 2016 года, было узаконено создание в Азербайджане института вице-президентства. Были созданы посты первого вице-президента и вице-президентов. В скором времени, максимум в марте, ожидается назначение вице-президентов. Власти хорошо осознают, что продолжать работу с утратившими доверие чиновниками в период продолжающихся проблем на финансовом рынке и в экономике – это неверный выбор. Неслучайно на последнем совещании глава государства открыто об этом заявил, снова сделав жесткое предупреждение чиновникам. Поэтому ожидаемые во власти изменения, наконец, должны начаться. В марте в парламенте должен быть заслушан отчет правительства. Сообщается, что для Артура Расизаде, которому 24 февраля исполнится 83 года, это будет последний отчет.

Можно предположить, что в новый период груз ответственности за экономическую сферу ляжет на плечи вице-президентов, поэтому с большим интересом наблюдается за тем, кто будет назначен на эти посты.

Известно, что первый вице-президент будет курировать экономическую команду и проводить реформы. На этот пост называются имена самых разных лиц из правящей команды. Согласно последней информации, самым серьезным кандидатом на этот пост является председатель Верховного Совета Нахчывана Васиф Талыбов. В другой информации говорится, что одним из вице-президентов будет назначен глава одной из силовых структур. В кулуарах власти обсуждаются и остальные кандидаты на пост вице-президента.

В этом году самой серьезной задачей, стоящей перед правительством, является формирование более гибкой и мобильной структуры управления. Ожидается, что в результате структурных реформ будут ликвидированы еще несколько министерств и госкомиссий. Объединение Минтранса и Минсвязи практикуется в ряде передовых стран, в том числе и в Турции. То есть совместная деятельность этих структур, которые, как может показаться, мало связаны друг с другом, на самом деле будет более рентабельной.

Согласно некоторым заявлениям, предусматривается ликвидировать Таможенный комитет, передав часть его полномочий службе «ASAN», а другую часть Минналогов. Предполагается, что Минсельхоз тоже может быть упразднен, а его полномочия разделены между Министерством экономики и промышленности и Министерством экологии и природных ресурсов. Вероятнее всего, после Исламиды будет ликвидировано Министерство молодежи и спорта. Также обсуждается ликвидация Госкомитета по делам семьи, женщин и детей, Госкомитета по градостроительству и архитектуре, Госкомитета по статистике, Госкомитета по работе с диаспорой и передача их полномочий другим структурам. Ликвидацией Министерства транспорта дан старт этим реформам, в предстоящие дни ожидаются новые кадровые и структурные изменения.