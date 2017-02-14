Решением Совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики учреждена стипендия имени народного артиста, лауреата Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалера ордена «Шохрат», видного кинорежиссера Расима Оджагова, сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

Первым обладателем стипендии стал студент третьего курса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Масер Фуад оглу Гасанов (мастерская народного артиста, профессора Эльдара Гулиева), который обучается по специальности кинорежиссер. Студент является инвалидом первой группы.

Стипендия будет выдаваться отличникам учебы и представителям талантливой молодежи из кинематографической сферы.

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года. В 1951-1956 годы учился на операторском факультете ВГИКа в Москве. В 1965 году окончил и режиссерский факультет уже Азербайджанского театрального института. Лауреат Государственной премии Азербайджана за фильм «День рождения», лауреат Государственной премии СССР за фильм «Допрос». В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами, как «Ее большое сердце», «Настоящий друг», «Наша улица», «Я буду танцевать», «Почему ты молчишь?», «В этом южном городе» и другими. Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала лента «Мститель из Гянджебасара».

Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них — «Звук свирели», «День рождения», «Допрос», «Перед закрытой дверью», «Парк», «Другая жизнь», «Храм воздуха», «Тахмина», «Стамбульская история», «Комната в отеле».

Расим Оджагов ушел из жизни 11 июля 2006 года.