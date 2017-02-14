Украинская певица, победительница «Евровидения-2016» Джамала заявила, что у нее есть шанс помирить армянский и азербайджанский народы в шоу «Голос».

Об этом она сказала после отбора в свою команду исполнительницы из Армении Эвы Восканян. После того, как девушка покинула сцену, один из членов жюри спросил Джамалу, о чем она задумалась.

«Я о ней думаю. Знаешь, у меня даже есть шанс помирить два народа, которые в ссоре уже 20 лет. У меня в команде уже есть азербайджанец, и будет сейчас армянка. Они же вообще не разговаривают друг с другом. Может быть, это будет такой миротворческий проект», — сказала Джамала.

Джамала исполнила народную азербайджанскую песню и станцевала с исполнителем из Азербайджана Джамидом Мамедовым.