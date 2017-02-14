По информации издания, задержанным оказался гражданин Франции турецкого происхождения. Его задержали в Стамбуле 12 февраля.
Подозреваемый арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов.
По информации издания, задержанным оказался гражданин Франции турецкого происхождения. Его задержали в Стамбуле 12 февраля.
Подозреваемый арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов.
Дата: 2017/02/14 13:43
Раздел: Важно
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