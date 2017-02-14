Турецкая полиция задержали предполагаемого организатора нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, сообщает издание Daily Sabah.

По информации издания, задержанным оказался гражданин Франции турецкого происхождения. Его задержали в Стамбуле 12 февраля.

Подозреваемый арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов.