На заседании Милли Меджлиса раскритиковали заявления президента Франции Франсуа Олланда в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщает АПА, депутат Азай Гулиев сказал, что Баку должен направить ноту протеста Франции в связи с тем, эта страна, нарушив нормы международного права, поддержала Армению.

А.Гулиев назвал сказанное Ф.Олландом на встрече с представителями армянской диаспоры «нагорно-карабахский конфликт должен быть решен путем самоопределения народов» неконструктивными мнением и подчеркнул, что Франция всегда поддерживала Армению, демонстрировала такую позицию: «Франция находится в наиболее тесных связях с Арменией, по сравнению с другими странами. Среди посетивших оккупированные территории Азербайджана большую часть также составляют граждане Франции. Таким образом, Франция грубо нарушает нормы международного права».

А.Гулиев отметил, что отстранение Франции от сопредседательства в Минской группе ОБСЕ требует сложной процедуры: «Поэтому я предлагаю, чтобы дипломатические структуры Азербайджана направили ноту протеста Франции».

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов ответил, что на самом деле выступление Ф.Олланда было показано не полностью: «Как только я об этом услышал, поручил Самеду Сеидову посмотреть французские сайты. Он увидел, что выступление Олланда на сайтах нашей страны дано не полностью. Основные темы взяты из армянской прессы. Есть искажения. Однако я согласен с тем, что президент Франции не коснулся территориальной целостности. То есть несмотря на то, что там указываются Мадридские принципы, о территориальной целостности он не говорил».