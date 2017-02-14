Турецкая полиция в ходе антитеррористической операции против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) задержала за два дня 599 человек.

544 подозреваемых в причастности к РПК были задержаны в 25 турецких провинциях накануне, – пишет РИА Новости. Еще 55 человек были задержаны во вторник в Анкаре и провинциях Ван, Муш, Адана и Агры.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц.

Как передавалось ранее, в Турции задержан главный подозреваемый в теракте в ночном клубе.