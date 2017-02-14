Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами будет слабый туман.

Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Ночь температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем прогнозируется 4-7 градусов тепла, в Баку ночью ожидается до 1 градуса мороза, днем 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 766 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, в течение дня 15 февраля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, который может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

Что же касается погодных условий в районах Азербайджана, в большинстве районов в основном без осадков. Однако в некоторых южных и западных районах прогнозируются осадки, есть вероятность снега. На отдельных территориях будет туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью ожидается 8-13 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.