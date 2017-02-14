На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана было выражено недовольство в связи с высокими ценами на фоне укрепления маната к доллару в последние дни.

Депутат Али Масимли сказал, что несмотря на укрепление маната к доллару с декабря месяца, рост цен на продукты питания день из дня является абсурдным и непонятным.

Депутат отметил, что следует разоблачить в этом вопросе дельцов и монополистов.

«Сколько дней уже доллар дешевеет, а манат укрепляется. Так почему же изо дня в день цены на продукты повышаются? Рост цен противоречит цели, которую поставило перед собой правительство Азербайджана. Несмотря на подорожание маната, цены на сахарный песок, сахар-рафинад, мясо не падают, напротив поднимаются. Когда же манат дешевеет к доллару, дельцы заявляют, что это серьезный удар по ним, поэтому они вынуждены поднимать цены. А что же сейчас происходит? В этот вопрос следует серьезно вмешаться, должны быть приняты срочные меры».