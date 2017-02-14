На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов прокомментировал заявления председателя ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского против территориальной целостности Азербайджана.

С.Сеидов сообщил, что высказывания В.Жириновского о том, что Азербайджан должен быть в составе России в форме Бакинской губернии недопустимы.

«Он хоть бы не делал таких заявлений в преддверии годовщины Ходжалингского геноцида, постеснялся бы. Я не могу спокойно относится к этому заявлению, Гейдар Алиев говоря «Независимость Азербайджана необратима», коснулся самых нижних слоев. Это наша кровная память. Наши Чингизы Гурбановы, Мубаризы Ибрагимовы. Что касается вопроса губернии, то на самом деле Ереван больше подходит к этому статусу. Потому, что Армения всегда была губернией. Я предлагаю, чтобы Армения стала губернией Азербайджана, потому что это непризнанное государство созданное на земле Азербайджана», — цитирует Сеидова АПА.

С.Сеидов завершил свое выступление на русском языке, обращением к гражданам России и к русским, проживающим в Азербайджане: «Дорогие мои друзья! Я хочу напомнить Вам слова великого русского поэта Пушкина: «Хоть империя и чувство с большой душой, долой империю и ее бедствия!»

Депутаты встретили его выступление овациями.