«Соотношение маната к доллару в ближайшей перспективе будет развиваться по нынешнему тренду». Об этом сказал председатель правления ОАО Unibank Фаиг Гусейнов в интервью АПА.

«Прогнозы о курсе, озвученные в течение последних 1-2 лет как рейтинговыми агентствами, так и влиятельными финансовыми организациями, не оправдались. Я считаю, что соотношение маната к доллару в ближайшей перспективе будет развиваться по нынешнему тренду в определенных границах».

Ф.Гусейнов отметил, что в нынешней ситуации рынку нужна стабильность курса доллара: «Не важно будет доллар стоить 1,7 или 2 маната, главное его стабильность. В частности, это необходимо для бизнеса. Мое личное мнение заключается в том, что в будущем доля импорта в торговом обороте будет оставаться высокой. Поэтому курс доллара должен формироваться в рамках конкретного коридора».