«Процесс приема на государственную службу в Азербайджане должен быть упрощен, нужно обеспечить оперативность. В этом направлении в стране будут проведены необходимые работы».

Как сообщает АПА, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, на презентации твиннингового проекта «Поддержка реформ в системе государственной службы Азербайджана».

Она отметила, что в настоящее время обеспечение прозрачности процесса приема на государственную службу привело к увеличению интереса к этому вопросу: «Реформы в процессе приема на государственную службу послужат усовершенствованию госслужбы и повышению профессионализма. Нынешнее положение приема в государственную службу таково, для приема граждан на государственную службу предоставлены прозрачные возможности, создана важная правовая среда. На всех этапах взаимоотношения гражданин-чиновник сведены к минимуму. Но этот процесс должен быть продолжен. Кроме того, прием на государственную службу должен быть доступным для всех граждан».

М.Аббасзаде напомнила, что ГЭЦ объединил в себе две организации. По ее словам, ГКПС обладала 25 летним опытом в проведении массовых экзаменов и оценке знаний, а КВГС 12 летним опытом в сфере государственной службы: «Объединение двух структур наряду с совместной работой – это еще и объединение человеческого потенциала. Этот фактор даст возможность и более широкие полномочия для оказания услуг населению. В этой сфере мы должны воспользоваться опытом ЕС и других стран, чтобы усовершенствовать систему приема на государственную службу и провести реформы в этой сфере».