Британская компания Travel Unwrapped начала предлагать туры, маршруты которых включают места проживания предков путешественников. При этом используется ДНК туристов.

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает Лента.ру со ссылкой на интернет-журнал 34travel.me.

Для начала клиент должен заказать набор для взятия пробы ДНК. Свои генетические материалы затем он отправит по почте экспертам фирмы.

Специалисты проведут анализ и среди более чем 80 регионов по всему миру определят места, где жили предки заказчика. После этого клиент может отправиться в путешествие по данным направлениям.

На подобное исследование уходит 10-12 недель. Стоимость набора для взятия пробы составляет 169 долларов. При этом половину сумму вернут в случае бронирования тура через Travel Unwrapped.

Основательница компании Ребекка Филдинг рассказывает, что хотела показать, насколько разными и уникальными могут быть люди. Поэтому она и решила планировать путешествия на основе самого личного, что есть у человека — его ДНК.

Филдинг также призналась, что людей часто шокируют результаты генетического теста. Однако тем интереснее путешествовать по по таким маршрутам и заново узнавать себя, добавила она.