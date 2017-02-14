На первое января 2017 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) сократились на 1,27 процента по сравнению с началом прошлого года (33,574 миллиарда долларов), составив 33,147 миллиарда долларов.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении SOFAZ, распространенном во вторник.

«Несмотря на превышение доходов фонда над расходами, основной причиной сокращения его активов стало ослабление курса евро, фунт стерлинга, турецкой лиры и китайского юаня по отношению к доллару», — сказано в сообщении.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в 2016 году составили 8 341,4 миллиона манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа — 8,320 миллиона манатов, от транзитных операций — 13,4 миллиона манатов, бонусные выплаты — 0,1 миллиона манатов, транзитные доходы — 18 миллионов манатов, поакровые выплаты – 3,3 миллиона манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за прошлый год составили 1068,8 миллиона манатов, а внебюджетные доходы SOFAZ от курсовой разницы по итогам 2016 года составили 5 705,7 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 7,615 миллиона манатов. Расходы на мероприятия по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 90 миллионов манатов, на финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы — 70 миллионов манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде было израсходовано 31,6 миллиона манатов. Также 66,2 миллиона манатов было направлено на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Расходы фонда на финансирование доли участия государства в АО «Южный газовый коридор», созданном в рамках проектов TANAP и TAP с целью обеспечения поставок азербайджанского газа в Европу, в 2016 году составили 797,4 миллиона манатов. Расходы на финансирование доли Азербайджана в проекте строительства НПЗ STAR составили 331,8 миллиона манатов.

Расходы по управлению фондом по итогам прошлого года составили 20,1 миллиона манатов.