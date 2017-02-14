На данном этапе экстрадиция незаконно посетившего Нагорный Карабах блогера Александра Лапшина в одну из стран, гражданином которых он является, невозможна, сказал Trend адвокат Лапшина Сафар Гусейнов.

Он отметил, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Лапшина, продолжается. «По завершении следствия он должен предстать перед судом. После вынесения решения суда может быть рассмотрен вопрос о его передаче одной из стран, гражданином которых он является. До решения суда Лапшин не может быть экстрадирован в какую-либо страну», — сказал Гусейнов.

По словам адвоката, пока члены семьи Лапшина к нему не обращались. «Его семья должна обратиться в посольство для встречи с ним, после чего члены семьи через посольство могут обращаться ко мне», — сказал он.