Команда независимого кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона обвинила Россию в попытках вмешаться в выборы, пишет Reuters.

Кремль сделал Макрона мишенью российских СМИ и хакеров, заявил глава движения Ричард Ферран. Он уверен, что Москва хочет помочь «пророссийским кандидатам» — правоцентристскому политику Франсуа Фийону и лидеру крайне правых Марин Ле Пен. Последняя выступает против Евросоюза и поддерживает политику России на Украине.

Ферран призвал французское правительство обезопасить выборы от «иностранного вмешательства». Он провел параллель с выборами американского президента в ноябре 2016 года: «Американцы поняли это, но было слишком поздно».

4 февраля французская версия российского информационного агентства «Спутник» процитировала французского пропутинского политика Николя Дьюика, заявившего, что Макрон — ставленник США. Он также пообещал, что в ближайшее время будут обнародованы тайные сведения о личной жизни Макрона.