«Я думаю, что сейчас все участники процесса подтягивают силы и осознают ситуацию в ее новой реальности, которая наступила после апреля прошлого года Алиеву удалось изменить общий подход, общее отношение к вопросу. В этом и заключался главный успех Алиева в апрельской войне, и сегодня все живут в некой новой послеапрельской реальности, в которой все понимают, что повторение «апреля» – это дело техники. Может быть, большой войны не будет, но угроза нового условного «апреля» продолжает висеть у всех над головой, и не входит ни в чьи планы.

Следовательно, я считаю, что Алиев в этом смысле сумел перехватить инициативу, и он пытается ее если не развивать, то хотя бы закрепиться на новом достигнутом уровне. Этим объясняются и его активные шаги также и по другим направлениям – включая экстрадицию Лапшина. Алиева можно поздравить с тем, что он использовал очень удачное стечение обстоятельств в деле Лапшина. И это, можно сказать, является его тактическим успехом. Я не уверен, что это имеет прямое отношение к происходящим на фронте событиям, но в политическом плане, думаю, Баку развивает свою инициативу, а все остальные пытаются приноровиться под этот темп», — об этом заявил российский политический обозреватель Вадим Дубнов в интервью Первому Информационному.

Говоря о деле Лапшина, он отметил: «Знаете, это может прозвучать немного резко, но возникший в Армении в связи с этим вопросом интерес связан только с Арменией и особенностями внутринациональной политики, может быть даже с политической психологией, потому что Лапшин, по сути, не имеет для армянской политики какого-либо прагматичного смысла. Его арестовали по таким мотивам, которые формально не имеют никакого отношения к Армении. Следовательно, здесь Армения не то чтобы подставляется, но, во всяком случае, выступает в не вполне адекватном ключе. Это белорусский, российский и отчасти – израильский вопрос».

По мнению эксперта, Лапшин не имеет никакого значения в диалоге Лукашенко с Россией, а сценарий этого диалога развивается по совершенно иным критериям, мотивам и принципам.

«У него (Лукашенко – ред.) есть свои нюансы и контрапункты, и это никоим образом не имеет отношения к делу Лапшина».

Комментируя заявление Ильхама Алиева о том, что Карабахский конфликт и эскалация на линии соприкосновения – внутреннее дело Азербайджана в контексте ответа на известное заявление Лаврова, Дубнов сказал, что здесь, по его мнению, никакой полемики нет.

«Я не думаю, что Алиев спорит с Лавровым в этом вопросе. Лавров, как представитель Минской группы, обязан декларировать то, что он декларировал, потому что, если вдруг один из сопредседателей заявит, что Карабах – это внутреннее дело Азербайджана, это будет нонсенс, настоящий скандал, и самое главное – полное противоречие всему тому, что делала Минская группа на протяжении последних 20 лет. Алиев сказал то, что должен был сказать. Это позиция, которая стала чаще повторяться после апреля. В прошлом Азербайджан с такой последовательностью не делал таких заявлений. А сейчас происходит то, о чем мы уже говорили выше: Азербайджан развивает свою инициативу, и констатирует новое положение вещей.

Я не очень понимаю, какую инициативу может проявить Армения. Алиев сумел перевести полемику в активное для себя русло, о в этих условиях Армении остается играть вторым номером. Вопрос в том, как Армения сыграет вторым номером. Вторым номером тоже можно играть, в этом нет ничего страшного.