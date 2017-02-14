Вице-премьер Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран, пишет «Коммерсантъ». Он должен был возглавить российскую делегацию на переговорах по расширению сотрудничества двух стран в области развития технологий и обороны. С иранской стороны в них планировали принять участие вице-президент по вопросам науки и технологий Сорена Саттари и министр обороны Хосейн Дехган.

Посетить Тегеран также намеревались первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр энергетики Александр Новак, заявлял посол Ирана в России Мехди Санаи. По информации издания, их планы не изменились. Рогозин же, планировавший вылететь в Тегеран вчера, так этого и не сделал. Источники издания утверждают, что поводом для отмены визита стало разглашение его факта. Рогозин просил о соблюдении конфиденциальности. Собеседник в аппарате правительства пояснил, что обсудить планировалось «достаточно деликатные темы», в частности причины закупки Ираном самолетов у западных стран, у тех, «кто их унижает санкциями», а не у Москвы.

В декабре 2016 г. иранская авиакомпания Iran Air заключила контракт с Boeing на поставку 80 самолетов стоимостью около $10 млрд, а также с Airbus – на 100 бортов, сумма контракта оценивается в $20 млрд. С российской «Гражданские самолеты Сухого» одна из иранских авиакомпаний в 2016 г. подписала лишь «меморандум о взаимопонимании».