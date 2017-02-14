Рашадат Ахундов объявил о выходе из гражданского движения Nida. Он отметил, что прекращает общественно-политическую деятельность.

«Наша ошибка заключалась в том, что мы не положили конец всему после того, как написали прошение о помиловании в тюрьме. Мы начали новый процесс, но не довели его до конца. Мы разбили надежды наших друзей. Моя совесть чиста перед всеми, особенно, перед близкими друзьями. Я никогда ничего не скрывал от них. За все эти годы я ни разу не изменил ни своим друзьям, ни своей совести», – написал Ахундов на своей странице в Facebook.



Отметим, что Р. Ахундов был задержан в 2013 году. В 2014 году решением Бакинского суда по тяжким преступлениям член Nida был приговорен к 8 годам лишения свободы. В 2016 году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании, и Р. Ахундов вышел на свободу.