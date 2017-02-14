Сегодня на мосту «Чермет» в Наримановском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает агентство Salamnews, в результате аварии тяжело пострадали ехавший в такси на работу военнослужащий Внутренних войск МВД Эльзар Юсифов и гражданское лицо Эльсевяр Мирзоев.

Раненый Эльзар Юсифов с помощью сотрудников станции скорой помощи был доставлен в Республиканский госпиталь имени Арифа Гейдарова МВД. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

В пресс-службе Внутренних войск подтвердили данный факт.

В Управлении полиции Наримановского района ведется расследование.