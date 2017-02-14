Пранкеры Вован и Лексус, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, разыграли члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс, ранее заявившую о «наступлении» России на Корею, сообщают российские СМИ.

Основной темой разговора, опубликованного пранкерами в соцсетях, стала необходимость усиления антироссийских санкций со стороны США. Чтобы убедить Уотерс в важности твёрдой позиции в отношении Москвы, пранкеры сообщили, что войска России «уже вошли во Львов», а её хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить «марионетку Кремля» Айболита.

«Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю, сколько у нас там людей, из наших разведывательных ведомств, но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление», — сообщила Уотерс, рассуждая о перевороте в Лимпопо.

Кроме того, «Гройсман» рассказал конгрессмену, что Россия «атакует» Габон, а также обыграл обвинения Западом телеканала RT в пропаганде.

«Вы знаете, что случилось с нашим президентом? Он был у себя в офисе и смотрел телевизор. И его канал сам по себе изменился на RT. И там давал интервью Путин. Так что я не знаю как, но как-то они получили доступ к телевизионным каналам», — пожаловались пранкеры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания разговор пранкеров с американским конгрессменом.

«Президент Айболит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Боже, не покидай Америку», — написала дипломат на своей странице в Facebook.