Вчера распространилась информация о том, что снегопад в Баку спровоцировал проблемы в движении автотранспорта на дорогах, в частности на центральных улицах и проспектах столицы. Как сообщалось, транспортное движение на кругу «Азнефть» и проспекте Нефтчиляр практически остановилось.

Как заявил Минвалу начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, эта информация не соответствует действительности, были распространены старые фотографии.

Вагиф Асадов отметил, что пробка – это когда транспортные средства длительное время стоят, не двигаясь, чего в последние 10 лет не было зарегистрировано в городе Баку.

Он отметил, что проспект Нефтяников является центральным, и его можно назвать стратегическим, поэтому этот проспект всегда находится под контролем дорожной полиции. По словам Вагифа Асадова, информация о том, что там образовалась такая огромная пробка, ложная и наводит тень на деятельность дорожной полиции.

Как отметил Вагиф Асадов, плотное движение, наблюдаемое на проспекте Нефтяников от пересечения с ул. Юсифа Сафарова, от светофора, то есть на ул. Афиетдина Джалилова и на мосту Джаваншира, связано со светофорами и узкими дорогами. По его словам, для решения этой проблемы на ул. Юсифа Сафарова и Афиетдина Джалилова (парк с фонтанами и памятником Хатаи) уже несколько дней проводится расширение проезжей части, и в ближайшее время проблема с плотностью движения на этой территории будет решена.

Как еще раз подчеркнул Вагиф Асадов, распространенные фотографии старые, вчера такая пробка не была зарегистрирована. По его словам, невозможно, чтобы такая пробка образовалась ни в снегопад, ни в любое другое время, потому что этот проспект постоянно находится под контролем, всегда предпринимаются меры безопасности. Как отметил Вагиф Асадов, дорожная полиция постоянно занимается устранением заторов на дорогах, независимо от погодных условий, и невозможно, чтобы на проспекте Нефтяников образовалась такая пробка.

Вагиф Асадов просит не распространять непроверенную информацию без подтверждения со стороны пресс-службы дорожной полиции, основываясь только на распространенных фотографиях.