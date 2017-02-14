Баку и Рига работают над подготовкой к подписанию 8 документов в рамках расширения сотрудничества.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов.

«На сегодняшний день между нашими странами подписано 34 договора о сотрудничестве, еще восемь документов находятся на стадии разработки», — подчеркнул О.Асадов на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.

О.Асадов также встретился с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе. «Договорно-правовая база между Грузией и Азербайджаном включает в себя в настоящее время 107 соглашений по сотрудничеству в различных сферах. Еще 15 документов готовятся к подписанию», — подчеркнул спикер.