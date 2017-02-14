Пакистан намерен использовать ресурсы телекоммуникационного спутника Азербайджана –1.

В настоящее время в Пакистане изучают возможности использования ресурсов Azerspace-1, сказал в интервью Trend посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде.

«Этот вопрос предварительно был рассмотрен в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в прошлом году. Азербайджан предложил Пакистану использовать ресурсы национального телекоммуникационного спутника. Данный вопрос сегодня рассматривается соответствующими структурами Пакистана и планируется наладить сотрудничество в этой сфере», — сказал дипломат.

Первый геостационарный спутник Азербайджана — был выведен на орбитальную позицию 46 градусов восточной долготы в феврале 2013 года. Запуск на орбиту второго геостационарного спутника Azerspace-2, который будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы, ожидается в 2017 году.

Также в распоряжении ОАО «Азеркосмос» находится низкоорбитальный спутник Azersky, который вместе спутником SPOT-6 французской компании Airbus Defense and Space используется в формате группировки для оказания услуг по дистанционному зондированию Земли.