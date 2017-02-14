Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN, его отставка может быть связана с его контактами с Россией.

На прошлой неделе Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа. Ссылаясь на «нынешних и бывших официальных лиц США», издание отмечает, что переговоры «давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций», введенных администрацией экс-президента Барака Обамы за «кибератаки на выборы в США в 2016 году».

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.

Флинн признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Текст заявления Флинна об отставке распространил Белый дом.

«К сожалению, из-за быстрой смены событий я ненамеренно предоставил избранному вице-президенту (Майку Пенсу — ред.) и другим неполную информацию относительно моих телефонных разговоров с российским послом. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», — заявил Флинн. «Я подаю в отставку», — добавил он.

«Во время исполнения обязанностей будущего советника по национальной безопасности я провел множество телефонных звонков с иностранными коллегами, министрами и послами. Эти звонки должны были облегчить гладкую передачу власти и начать строить необходимые отношения между президентом, его советниками и иностранными лидерами. Подобные звонки — стандартная практика при любой передаче власти подобного масштаба», — пишет Флинн.