В Турции завершили подготовку проекта по строительству первого в стране Центра космонавтики и авиации, который войдет в состав действующего в настоящее время Научно-технического центра в Бурсе, сообщает «Спутник» со ссылкой на портал HaberTürk.

Проект осуществляется по инициативе муниципалитета Бурсы при поддержке Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK).

За последние 3 года Научно-технический центр в Бурсе посетили около 350 тысяч человек, среди которых множество детей, которым здесь предоставляется возможность увидеть своими глазами то, о чем им рассказывают в школе.

Благодаря проекту создания Центра космонавтики и авиации, первого в своем роде в Турции, этот процесс получит значительное ускорение. В Центре будет проводиться широкий спектр исследований в области космонавтики и авиации, разработка национальных проектов, подготовка молодых космонавтов и летчиков.

Как рассказал координатор проекта Рыфат Бакан, в сфере изучения космоса Турции придется столкнуться с большой конкуренцией со стороны развитых стран, но это не пугает, а, наоборот, воодушевляет инициаторов проекта.