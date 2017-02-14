Команда, занимающаяся организацией «Евровидения-2017» в Украине, прекратила свою работу. Об этом написал один из организаторов конкурса Денис Блощинский у себя в фейсбуке.

Блощинский написал, что не будет заниматься организацией «Евровидения», потому что не может идти наперекор своим принципам и ценностям. Он опубликовал скан письма команды организаторов, которые также отказываются от участия в подготовке конкурса. Его подписали исполнительные продюсеры и представители девяти департаментов.

«В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС (Европейский вещательный союз) о том, что „Евровидение-2017“ действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов Евровидения в Украине», — говорится в письме команды.

В нем также сообщается, что после назначения работу по подготовке к конкурсу приостановили на два месяца. По словам бывшей команды организаторов, новое руководство не сделало ни одного реального действия для реализации проекта.

Авторы письма отмечают, что качественной подготовке к конкурсу также мешают отсутствие прозрачности при принятии решений, отсутствие юридических обязательств перед нанятыми специалистами и срыв сроков проведения тендеров.

На официальном сайте Евровидения подтвердили отставку исполнительных продюсеров Александра Харебина и Виктории Романовой, коммерческого директора Ирины Асман, event-менеджер Дениса Блощинского и его команды. В сообщении отмечается, что они не смогли продолжить работу из-за кадровых вопросов.

Заместитель главы оргкомитета «Евровидения» Вячеслав Кириленко сказал, что эти изменения не повлияют на подготовку конкурса. «Никакие персональные решения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса „Евровидение-2017“: событие будет проведено качественно и в полном соответствии с высокими стандартами Европейского вещательного союза и требованиями широкой зрительской аудитории „Евровидения“», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Украина получила право проведения «Евровидения» после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.