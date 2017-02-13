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Россельхознадзор продолжает «прессовать» Белоруссию

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Россельхознадзор ввел новые требования к продукции из Белоруссии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом RNS сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничил поставки в Россию мясной продукции, произведенной рядом предприятий Минской области.

При этом ведомство заявило, что располагает основаниями для введения ограничений на поставки говядины со всей территории Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что страна готова к запрету на поставки мяса в Россию.

Дата: 2017/02/13 22:33

Раздел: СНГ

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