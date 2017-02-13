Фигуристка Татьяна Навка выложила в Instagram несколько фотографий с членами своей семьи — мужем Дмитрием Песковым и младшей дочерью, двухлетней Надеждой. На снимках они занимаются уборкой двора.

«В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница!» — написала она под фото, которое было опубликовано 12 февраля.

В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница! ❄️👼🏻#надеждапескова Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 12 2017 в 2:54 PST

«Началась очередная трудовая неделя!» — так Навка прокомментировала снимок, размещенный в понедельник, 13 февраля.

Началась очередная трудовая неделя! Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 12 2017 в 11:16 PST