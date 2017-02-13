Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал $100 млн в Redwood Japan Logistics Fund II (RJLF II), отмечается в сообщении фонда.

Фондом RJLF II в $1 млрд управляет компания E-Shang Redwood, которая специализируется в развитии логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«ГНФАР вкладывает средства в фонд с целью диверсификации своих инвестиций в недвижимость с точки зрения географии, вида активов и рискованности вложений», — говорится в сообщении.

Целевая годовая доходность инвестиций составляет 15% в течение 5-7 лет.

«Основу инвестиционной стратегии RJLF II составляют строительство, сдача в аренду и последующая продажа современных логистических центров в таких японских городах как Токио, Осака и Нагоя», — говорится в сообщении.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.