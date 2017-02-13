Рост провокаций на фронте со стороны армянских военнослужащих является попыткой режима Сержа Саргсяна установить стабильность в стране.

Об этом в заявлении АЗЕРТАДЖ сказал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

Сиявуш Новрузов отметил, что напряженность в армянском обществе постепенно нарастает. Экономика терпит спад, преступные деяния руководства страны вызвали серьезную озабоченность в обществе. Число безработных в Армении неуклонно растет, граждане живут в условиях голода и нищеты.

Поэтому часть населения покидает Армению, а те, кто не имеют возможности выехать, недовольны властью. По этой причине все оппозиционные партии, объединившись, – объединились даже бывшие государственные чиновники, – усилили борьбу с властью Сержа Саргсяна.

«Чтобы избежать внутреннего противостояния внутри страны, Серж Саргсян обостряет ситуацию на фронте. Но Национальная армия Азербайджана дает достойный отпор провокациям всех диверсионных групп врага», — сказал С. Новрузов.