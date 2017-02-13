Главный Раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт извинился за свои слова о том, что 99% террористов являются мусульманами. Видео с извинением опубликовал на своей странице в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Эти слова были сказаны в контексте критики нового указа Трампа, запрещающего въезд мусульманам в США. Но ни в тексте обсуждаемого интервью, ни ранее я не говорил о том, что все мусульмане являются террористами», — пояснил Гольдшмидт.

Он также добавил, что ему жаль, что он не был осторожен в своих формулировках, и извинился перед теми людьми, которых он обидел своим словами.