Главный Раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт извинился за свои слова о том, что 99% террористов являются мусульманами. Видео с извинением опубликовал на своей странице в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Эти слова были сказаны в контексте критики нового указа Трампа, запрещающего въезд мусульманам в США. Но ни в тексте обсуждаемого интервью, ни ранее я не говорил о том, что все мусульмане являются террористами», — пояснил Гольдшмидт.
Он также добавил, что ему жаль, что он не был осторожен в своих формулировках, и извинился перед теми людьми, которых он обидел своим словами.
Дорогие друзья! Несколько дней назад на ленте одного из информагентств страны вышло большое интервью главного раввина России — Председателя Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта. Некоторые высказывания Пинхаса Соломоновича вызвали неоднозначную реакцию среди исламского духовенства России и других стран. В частности, в тексте интервью сказано, что 99% террористов являются мусульманами. Конечно, это не так. Скажу, что среди многих тысяч зарубежных террористов, наводнивших Чечню, значительная часть не имела никакого отношения к Исламу, не знала, в какую сторону поворачиваются мусульмане во время молитвы. Осознавая, что для Пинхаса Соломоновича не характерно делать подобного рода высказывания, многие видные имамы были крайне удивлены и публично озвучили своё мнение. Раввин пояснил, что эти слова были сказаны в контексте критики указа президента США, наложившего запрет на въезд жителям целого ряда мусульманских стран. Пинхас Соломонович утверждает, что никогда не имел умысла высказываться негативно об Исламе, заявляет о приверженности к сотрудничеству и диалогу. Он сожалеет, что не был достаточно осторожен в своих формулировках и не сделал необходимого различия между исламом и радикализмом. Пинхас Соломонович приносит извинения, если обидел верующих людей, так как сам является глубоко верующим человеком. Нельзя отрицать того факта, что СМИ часто провоцируют политика и религиозного деятеля на резкие заявления, искажают суть беседы, выносят на передний план второстепенные вещи, сказанные в контексте с другими событиями. Я полагаю, что под дискуссией по поводу интервью Пинхаса Соломоновича следует подвести черту. Каждый из нас с вами в определённой мере отвечает за согласие в обществе, мир и стабильность. Поэтому, нельзя и малейшего повода давать тем, кто днём и ночью мечтают раскачать ситуацию. У нас много других проблем, над которыми следует сообща работать. Давайте думать об этом, действовать во благо народа и Отечества, не забывать о главном, увлёкшись частностями! #Кадыров #Россия #Чечня #Ислам