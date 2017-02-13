Сколько бы ветеринары ни отстреливали для взятия анализов пернатых, они не смогут выяснить эпизоотическое состояние всех потому, что на территории Азербайджана существует 369 тысяч видов птиц.

Об этом Sputnik Азербайджан заявил директор лаборатории орнитологии Института зоологии Ильяс Бабаев, комментируя информацию о начале мониторинга «птичьего гриппа» в Азербайджане.

Отметим, что в понедельник, 13 февраля, в Государственной службе ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства АР объявили об очередном мониторинге на предмет выявления у перелетных птиц «птичьего гриппа» на территории республики.

Мониторинг проводится совместно с экспертами министерств экологии и природных ресурсов, а также здравоохранения Азербайджана. Исследования будут проводиться на территории национальных заповедников и парков, на береговой линии Абшеронского полуострова, а также в Шабранском, Агджабединском, Лянкяранском, и Сальянском районах.

Кроме того, во время мониторинга будут взяты на анализ образцы крови птиц в частных хозяйствах. Итоги проверки огласят широкой общественности.

Между тем, Бабаев уверен, что ветеринары не смогут разобраться в состоянии всех разновидностей птиц. Ведь бывают времена, когда статистика пернатых меняется. Например, когда в России стоит суровая зима, то в Азербайджан прилетает больше птиц. Определенная часть зимует в Азербайджане, другая часть улетает дальше на юг.

«Если в России есть «птичий грипп», то распространение его в Азербайджане вполне реально», — уверен эксперт.

Например, чтобы «птичий грипп» пришел из Китая, это потребует несколько этапов миграции, а из России он напрямую прибудет в Азербайджан.

Бабаев добавил, что во время осенней миграции для зимовки птицы прилетают в Азербайджан с европейской части России, северо-востока Казахстана. А во время весенней миграции в Азербайджан прилетают птицы из стран юго-западной Африки и юго-западной Азии.