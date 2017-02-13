В Москве состоялось мероприятие, посвященное 25-ой годовщине со дня распада СССР и создания на ее территории независимых государств.

Как сообщает АПА, проведенное в агентстве «Россия сегодня» мероприятие было организовано Российским советом по международным делам.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сказал, что распад Советского Союза поставил перед Россией две задачи: «Сохранение добрососедских отношений и единого, экономического, культурного, языкового пространства. К сожалению, ни одна из этих целей не была достигнута в полной мере. Есть внешние силы, которые не хотят сохранения этого пространства. Также есть те, кто считает Россию виновной. Следует подумать, что необходимо сделать для сохранения постсоветского пространства?»

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик отметил, что распад СССР привел к значительному спаду ВВП на территории стран, которые были членами Союза: «Причиной этому стал разрыв межрегиональных отношений. Географическое положение некоторых бывших советских стран делает сотрудничество неизбежным».

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов отметил, что после распада СССР на его территории произошло 9 вооруженных конфликтов. Политический эксперт разделил конфликты на постсоветском пространстве на две группы: «Замороженные конфликты (в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье) и активные, сюда в первую очередь, следует отнести конфликты на востоке Украины и в Нагорном Карабахе. Нагорно-карабахский конфликт – не замороженный. Этот конфликт на постсоветском пространстве по сравнению с другими конфликтами наиболее опасный.

Если рассмотреть инциденты, произошедшие в нагорно-карабахском регионе с 2006 года по сегодняшний день, мы увидим интенсивность. Произошедшая в апреле прошлого года война известна всем. Такие случаи наблюдались и до апрельских событий. Это доказывает, что проблема достаточно серьезная. Вторым важным моментом является то, что инциденты происходят не только на линии соприкосновения длиной в 193 километра – в Нагорном Карабахе и 7 прилегающих районах, а еще и на международно-признанной армяно-азербайджанской границе. Одним из них является произошедший 29 декабря прошлого года инцидент. Если происходящее в Нагорном Карабахе, на линии соприкосновения является предметом переговоров по урегулированию, проведенных на уровне Минской группы ОБСЕ, а также обновленных Мадридских принципов, то происходящее на армяно-азербайджанской границе не интересует никого. Позиции Запада и России по нагорно-карабахскому конфликту достаточно схожи. США поддерживают позицию России в этом вопросе. После апрельских событий мы стали свидетелями того, как западные дипломаты похвалили шаги, которые предприняла Россия для мира. Поэтому, сейчас есть шанс минимализовать применение силы и насилия в этом регионе».

Российский эксперт подчеркнул, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта очень сложная проблема: «Известно, что в переговорах есть два основных вопроса. Один из них связан со статусом Нагорного Карабаха, другой в связи с освобождением от оккупации прилегающих к нему районов. Однако, главная проблема заключается в том, кто сделает первый шаг, какой вопрос должен быть выполнен первым. Россия может сыграть решающую роль в этом вопросе. Потому что у Москвы есть рычаги влияния и на Баку, и на Ереван».

С.Маркедонов сказал, что распад Советского союза завершился юридически, но продолжается в историческом плане: «Происходящее сегодня на постсоветском пространстве показывает, что распад СССР продолжается. Сегодня у России нет дипломатических отношений с Украиной и Грузией. Отношения Азербайджана и Армении также известны. Я думаю, что пока все существующие конфликты на постсоветском пространстве не будут решены, то это пространство всегда будет отставать во всех отношениях».