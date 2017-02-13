По меньшей мере 16 человек стали жертвами взрыва в пакистанском Лахоре. Об этом сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на Geo TV.

Как передаёт телеканал, инцидент произошёл недалеко от законодательного собрания штата Пенджаб. По предварительным данным, взрыв произвёл террорист-смертник.