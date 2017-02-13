Как передаёт телеканал, инцидент произошёл недалеко от законодательного собрания штата Пенджаб.
По предварительным данным, взрыв произвёл террорист-смертник.
Как передаёт телеканал, инцидент произошёл недалеко от законодательного собрания штата Пенджаб.
По предварительным данным, взрыв произвёл террорист-смертник.
Дата: 2017/02/13 23:16
Раздел: Мир
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