Учащиеся мусульманской школы провели акцию протеста в городе Сурабая против празднования 14 февраля Дня всех влюбленных, передает Интерфакс со ссылкой на британскую газета Daily Mail.

Школьники в возрасте от 13 до 15 лет, большую часть из которых составляли девочки в хиджабах, прошлись по улицам города, скандируя лозунг — «Скажем нет Дню всех влюбленных!»

По словам протестующих, они считают 14 февраля «западным праздником, который побуждает молодых людей к половым контактам», и призывают запретить отмечать этот праздник в стране.

Индонезия является самой многонаселенной мусульманской страной в мире. Приверженцы ислама составляют почти 90% населения страны.