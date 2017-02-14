Профессиональный рестлер Джон Ферраро, сумевший в течение двух минут забить 38 гвоздей собственной головой, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство UPI.

Спортсмен поставил рекорд на итальянском телешоу Lo Show Dei Record. Судя по видео, опубликованному Guinness World Records 10 февраля, он забивал гвозди в деревянную планку, защищая лоб специальной прокладкой.

В прошлом Ферраро установил еще два рекорда: максимальное число гвоздей, забитых лбом за минуту (13), и наибольшее количество бетонных блоков, разбитых на голове мужчины за три минуты (45).

Утверждается, что кости черепа рестлера втрое толще, чем у большинства людей. Во время своих выступлений Ферраро ломает о голову бейсбольные биты и ловит затылком тяжелые шары для боулинга, падающие с высоты 4,5 метра.

