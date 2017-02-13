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Центральный банк Азербайджана установил курс маната по отношению к доллару на 14 февраля.

Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7301 маната.

Отметим, что по отношению к 13 февралю курс маната к доллару не изменился.