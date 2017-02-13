«В прошлом году спикер парламента Латвии посетил Азербайджан. В этом году ожидается визит спикера Милли Меджлиса Азербайджана в Латвию».

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на совместной со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым пресс-конференции.

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«Торговый оборот между Латвией и Азербайджана не на нужном уровне». Об этом заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на совместной с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсем пресс-конференции.

Министр сообщил, что после визита президента Латвии в Азербайджан будут проведены двусторонние консультации.

«Вначале на уровне МИД будет обсуждена правовая нормативная база. Затем переговоры продолжатся в других формах», — отметил Э.Мамедъяров.