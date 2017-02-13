«В прошлом году спикер парламента Латвии посетил Азербайджан. В этом году ожидается визит спикера Милли Меджлиса Азербайджана в Латвию».
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на совместной со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым пресс-конференции.
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«Торговый оборот между Латвией и Азербайджана не на нужном уровне». Об этом заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на совместной с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсем пресс-конференции.
Министр сообщил, что после визита президента Латвии в Азербайджан будут проведены двусторонние консультации.
«Вначале на уровне МИД будет обсуждена правовая нормативная база. Затем переговоры продолжатся в других формах», — отметил Э.Мамедъяров.
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«Между Азербайджаном и Латвией проводится интенсивный диалог». Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на совместной со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым пресс-конференции.
Министр сказал, что Латвия желает подписания нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом: «Мы считаем, что отношения между сторонами должны основываться на стратегическом сотрудничестве. Мы готовимся к саммиту в рамках «Восточного партнерства». Мы не уверены полностью, но постараемся, чтобы документ был подписан до саммита. Мы заинтересованы в сотрудничестве между Евросоюзом и Азербайджаном в энергетической и транспортной сферах».
Эльмар Мамедъяров сказал, что в этом году также будут проведены переговоры на высоком уровне.
Министр отметил, что в ходе встречи было обсуждено сотрудничество в рамках Европейского союза: «Между Азербайджаном и ЕС начинаются переговоры по новому соглашению о сотрудничестве. Азербайджан является стратегическим партнером 9 стран-членов ЕС. Это новое соглашение создает хорошую базу для стратегического партнерства. У нас уже налажено стратегическое партнерство в сфере энергетики».
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Энергетика и транспорт являются основными сферами экономического сотрудничества Азербайджана и Латвии, и две страны намерены развивать и углублять взаимосвязь в этих областях.
Об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник на брифинге по итогам переговоров со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсем, находящимся с визитом в Баку.
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Глава МИД Латвии Эдвард Ринкевичс выразил озабоченность перестрелками на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении. Глава МИД Латвии на совместном брифинге с азербайджанским коллегой подчеркнул, что конфликт может быть решен только мирными способами.
«Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и действия Минской Группы ОБСЕ», — добавил Ринкевичс.
Комментируя сотрудничество Азербайджана и Латвии, Ринкевичс отметил, что политический диалог между двумя странами интенсивен. Он напомнил, что в следующем месяце президент Латвии посетит Баку для участия в Глобальном Бакинском Форуме. «Надеемся, что это тоже даст импульс нашим отношениям».
Министр также выразил надежду, что в скором времени будет подготовлено соглашение в сфере образования: «В настоящее время в Латвии учатся 100 азербайджанских студентов и есть возможность увеличить это число. На встрече мы обсуждали также туризм, но тут важно наладить прямые перелеты».
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В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с находящимся с визитом в Азербайджане главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Как сообщает Report, на встрече министры обсудят текущее состояние двусторонних отношений между двумя странами, региональные и международные вопросы, экономическое сотрудничество.
Позже встреча продолжится в расширенном составе.
По итогам встречи министры выступят с заявлением для прессы.