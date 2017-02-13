Тельман Исмаилов подготовил план реструктуризации своих долгов

Стали известны детали плана погашения долгов, предложенного бывшим хозяином Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым своим кредиторам. О проекте плана реструктуризации, подготовленного Исмаиловым, на заседании арбитражного суда Московской области рассказал Алексей Грудцин — назначенный судом финансовый управляющий бизнесмена, некогда входившего в российский список Forbes, а сейчас стоящего на грани банкротства.

Суд 9 февраля 2017 года должен был рассмотреть ходатайство Грудцина о переходе из начальной процедуры банкротства, реструктуризации долгов, в завершающую — реализацию имущества, которой сопутствует объявление должника банкротом. Ходатайство Грудцина поддержал БМ-банк (группа ВТБ, прежнее название — Банк Москвы) — один из основных кредиторов Исмаилова и инициатор его банкротства.

Однако накануне заседания в суд поступил проект плана реструктуризации долгов, подготовленный Исмаиловым. Участникам заседания пришлось обсуждать его содержание, следствием чего стал жаркий спор между кредиторами.

Категоричнее всех высказался представитель БМ-банка, назвавший проект «филькиной грамотой». Он напомнил, что, в соответствии с нормами закона «О банкротстве», у должника было больше двух месяцев с момента публикации сообщения о введении реструктуризации долгов, чтобы представить проект плана реструктуризации.

«Ни должник, ни кредиторы, ни уполномоченный орган в отведенный срок свои проекты не представили. И лишь после того, как управляющий подал в суд ходатайство о переходе к реализации имущества, появилась эта филькина грамота»,— заявил представитель БМ-банка.

По его словам, срок представления финансовому управляющему проектов плана реструктуризации истек 27 ноября 2016 года. «Если план не представлен, закон не оставляет другого выбора, кроме перехода к процедуре реализации имущества, суд обязан принять такое решение»,— настаивал представитель банка.

Финансовый управляющий Грудцин также заявил, что предложенный «так называемый» проект плана реструктуризации не соответствует требованиям закона «О банкротстве». В частности, по словам Грудцина, в нем содержатся недостоверные сведения об обязательствах и активах Исмаилова, а сведения о возможных источниках доходов не подтверждены документально. Как отметил управляющий, в проекте нет, например, данных о принадлежащих Исмаилову автомобилях, хотя, по сведениям из ГИБДД, автомобили у него имеются.

«Срок реализации плана реструктуризации долгов в проекте превышен в пять раз! Вместо трех лет, как предусматривается законом, на реализацию мероприятий по реструктуризации в проекте отводится 15 лет: с 2017 по 2032 год»,— сообщил финансовый управляющий.

По его словам, проект не отвечает интересам кредиторов. При этом управляющий еще забыл уточнить, что план предусматривает погашение к 2032 году лишь 14% обязательств Исмаилова перед кредиторами. Об этом сообщила представитель кредитора «Руслайн 2000». Представитель «Руслайна» добавила, что в проекте указаны обязательства Исмаилова в размере 156 млрд рублей, но учтены не все долги: в частности, долг перед ее доверителем в размере более 1 млрд рублей.

Затем слово получили кредиторы, возражающие против перехода к процедуре реализации имущества. Представитель компании «Время сервис» отметил, что из заявленных требований к Исмаилову на 147 млрд рублей рассмотрено только требование на 17 млрд рублей. «До рассмотрения требований остальных кредиторов нельзя отклонять проект плана реструктуризации, предложенный должником»,— высказал свое мнение представитель этого кредитора.

Он также обвинил финансового управляющего в желании поскорее завершить процедуру банкротства, чтобы получить полагающееся ему вознаграждение. По расчетам кредитора, из стоимости выявленного имущества должника 618 млн рублей управляющему достанется более 40 млн рублей. На эту реплику Грудцин заявил, что не давал согласия на свое утверждение управляющим в следующей процедуре банкротства.

Представитель кредитора Sezaria Limited, долг перед которым превышает 10 млрд рублей, заявил, что подал в суд заявление о признании незаконным решения первого собрания кредиторов, состоявшегося 16 января. На этом собрании было одобрено обращение в суд с ходатайством о переходе к реализации имущества, но участие в нем приняли только два кредитора: БМ-банк и Sezaria, причем большинство голосов оказалось у банка. Этот кредитор также высказался против выхода из процедуры реструктуризации долгов.