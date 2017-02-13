«В автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр пограничниками, выявлен гражданин Азербайджанской Республики, который изменил фамилию и получил новый паспорт, чтобы попасть на территорию республики, несмотря на запрет ему въезда в Россию. Гражданин Азербайджана задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметил источник.

По словам представителя ведомства, статья предусматривает штраф в размере до трёхсот тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет.

С начала текущего года пограничниками выявлено более 70 лиц, предъявивших в качестве оснований для пропуска через государственную границу официально полученные документы с измененными установочными данными, при этом въезд в Российскую Федерацию им был не разрешен.