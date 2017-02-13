Житель австрийского города Грац обнаружил в подвале своей новой квартиры 269,5 тысячи евро.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Kronen Zeitung, деньги лежали в картонной коробке, пачками банкнот номиналом 500 евро. 42-летний австриец обратился с находкой в полицию, предположив, что деньги могут быть связаны с криминалом.

В правоохранительных органах Граца подтвердили обращение гражданина, но отказались раскрывать подробности инцидента, сославшись на то, что расследование по делу еще не завершено.