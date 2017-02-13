Правительство Азербайджана разрабатывает программу предотвращения негативного влияния инфляции на уровень жизни населения. По словам вице-премьера Али Ахмедова, сегодня все шаги правительства направлены на предотвращение этого воздействия. Несмотря на то, что А. Ахмедов отметил так же и печальную тенденцию роста цен, но, тем не менее, не стоит бить тревогу из-за того, что рост цен начинает влиять на уровень бедности.

Сотрудник сайта Minval.az связался с экономическим экспертом Натигом Джафарли и попросил его объяснить, насколько на самом деле сегодня плачевно экономическое состояние страны, а также объяснить, с чем связан неожиданный «прорыв маната» по отношению к доллару.

Административные методы борьбы ни к чему не приведут

— Недавняя официальная статистика доказывает, что по отношению к январю 2016 года цены на продукты питания выросли на 15%. Естественно, этому росту способствовало и падение курса маната, и тот факт, что страна зависит от импорта многих товаров, в том числе и продуктов питания, и того факта, что влияние курса маната на цены достаточно велико. Есть еще и другие факторы: постоянно зимой в Азербайджане наблюдается рост цен. Это объясняется тем, что заканчиваются запасы летней сельскохозяйственной продукции и за счет импорта поставляемой в Азербайджан продукции растут цены. Естественно, это волнует и правительство, и особенно население страны, потому что ни зарплаты, ни пенсии не растут соответственно с ростом цен и ростом инфляции. Покупательская способность населения падает, что влияет на общее благосостояние населения страны. Бороться с данной тенденцией административными методами не имеет никакого смысла. Опыт Советского Союза и других стран с государственной экономикой показал, что чем больше государство влияет на экономику, тем больше растет проблема. А все потому что государственное регулирование цен всегда приводит или к тому что на рынке оказывается низкокачественная продукция, либо растет «черный рынок» (как это было в Советском Союзе). Чем больше государство будет стараться регулировать цены административными методам, а не рыночными, тем скорее негативная вышеописанная тенденция в дальнейшем может произойти.

— Есть ли сегодня у правительства иная возможность привести состояние экономики в порядок?

— Естественно, есть экономические рычаги, которые могут действовать на цены путем снижения налогов и таможенных пошлин. Именно таким методом можно повлиять на снижение роста цен на продукты питания в стране и на другие товары. Если произойдет именно такое вмешательство, то это положительно скажется на экономике страны, в том числе, и на формировании цен в Азербайджане.

— Очень многие люди сегодня возмущены тем, что курс доллара, вроде бы, падает, манат укрепляется, а цены на продукты питания по-прежнему высокие. Как Вы можете это объяснить?

У ЦБА есть свой стратегический план

— Что касается курса маната, никаких экономических условий для того чтобы в течение одной недели манат укрепился на 15 гяпиков (согласно официальному курсу) не было. И, естественно, возникает множество вопросов, и, в первую очередь, что же произошло? По каким таким причинам манат укрепился почти на 20 гяпиков? Потому что никаких экономических предпосылок для этого в Азербайджане не было. Азербайджан очень сильно зависим от цен на нефть, не было роста цен на нефть, которая вот уже несколько месяцев стоит на отметке 55 долларов за баррель. Не было также и увеличения добычи нефти. Наоборот, Азербайджан присоединился к соглашению ОПЕК, и где-то в январе на 30 тыс. баррелей в день сократил добычу нефти. То есть, таких больших валютных вливаний в экономику страны не было, доходы государства не растут, никаких других источников валютных доходов в Азербайджане пока что, к сожалению, нет, экспорт в денежном выражении сократился. И я, честно говоря, затрудняюсь экономически обосновать поведение Центробанка в этом вопросе. Потому что одно время в течение месяца Центробанк усиленно добивался того, чтобы манат потерял свой вес по отношению к доллару, и официальный курс дошел до отметки 1.92. И вдруг что-то такое случилось, что курс в течении 1 недели поднялся почти на 20 гяпиков, то есть курс доллара к манату укрепился. И потому как бизнесмены, так и простые граждане хотят переждать этот период и посмотреть, что будет дальше, потому как если нет экономических предпосылок для укрепления маната, значит, имеет место быть искусственное «укрепление», и в дальнейшем ожидается рост доллара по отношению к манату. Положение в мире это тоже косвенно доказывает: ЦБ США собирается в этом году в три раза повысить учетную ставку. Это приведет к удорожанию доллара во всем мире, в том числе, и по отношению к манату. Цены на нефть стабилизировались на отметке 55 долларов, и влияние ОПЕК практически закончилось, потому что ОПЕК уже объявил, что в январе они почти на 90% сдержали свое слово, но это отнюдь не повлияло на нефтяные цены, а, наоборот, есть другие — очень серьезные данные, которые в дальнейшем могут весьма серьезно оказывать давление на рост нефтяных цен, и цены эти могут упасть до уровня 50 долларов за баррель. То есть, если экономических предпосылок нету, то у ЦБА есть какое-то свой план, который частично можно попытаться объяснить. Финансовый год во всем мире заканчивается и начинается в марте, и во время этого периода международные долги надо погасить. У банковского сектора Азербайджана — параллельно с госдолгом — есть и коммерческие долги, в том числе и Межбанка, и других банков. Есть и свои долги перед иностранными кредиторами, и, скорее всего, Центрабанк таким образом помогает банкам собрать по низкому курсу доллары у населения, и потом в марте месяце погасить свои долги. Другого логического объяснения ситуации просто нет.

Правительство АР не готово к громким заявлениям

— На данный момент правительство продолжает обнадеживать народ через СМИ, что «ничего серьезного не будет, опасаться нечего». Но а вдруг все-таки будет? Мы не можем дождаться от правительства ни одного компетентного объяснения, ни одного вразумительного комментария. Только и слышим, что «нет поводов для беспокойства». Не честнее ли будет обратиться к народу и рассказать о реальной ситуации, сложившейся в стране?

— Логика правительства с чисто человеческой точки зрения мне понятна. А именно почему не происходит таких громких заявлений. 23 года это правительство руководит страной и экономическими процессами. А потому очень сложно признаваться в своих ошибках. Все дело в том, что правительство и само не ожидало, и не было готово к такому раскладу событий. Но для того, чтобы, образно говоря, лечить болезнь, надо поставить правильный диагноз, иначе лечение никакой пользы не принесет. В этом плане правительство страны само должно как-то через это пройти и признать свои ошибки, определить «лечение» и в том направлении восстанавливать экономику страны. Но, к сожалению, пока этого не происходит, но и некоторые официальные косвенные данные доказывают, что процесс углубляется. Допустим, недавно официально было объявлено о том, что банковские счета юридических лиц в течение года уменьшились почти на 35%. Вроде бы, ни о чем серьезном это не говорит обычному среднестатистическому гражданину, но специалисты понимают, что тенденция очень на самом деле плачевная, доказывающая, что бизнес сужается, и эта тенденция в дальнейшем может оказать негативное влияние на всеобщую экономическую ситуацию в стране. Если счета закрываются такими большими темпами, значит, закрываются предприятия, коммерческие структуры. Это и безработица, и уменьшение уровня доходов населения. Даже официальные косвенные цифры доказывают, что экономика страны находится не в лучшем состоянии. И, честно говоря, было бы очень хорошо, если бы проводились публичные дебаты с участием экономических экспертов – как в России, как в Казахстане. С помощью таких дебатов, публичных обсуждений, в вышеуказанных странах имеются весьма положительные сдвиги, потому что во время таких дискуссий рождаются идеи, разные мнения, и это помогает правительству выбрать правильный путь развития. В Азербайджане, к сожалению, такого опыта нет, и правительство ведет себя на уровне «всезнаек», убежденных в том, что все идет правильно. Но на самом деле, это не так. Если бы все было правильно, экономика страны никогда не оказалась бы в столь плачевном положении.

— Только что стало известно, что Президент Азербайджана И. Алиев подписал распоряжение о создании министерства транспорта, связи и высоких технологий. Можно ли считать этот шаг новшеством с точки зрения экономических реформ?

Наличие громадного госаппарата для маленькой страны неприемлемо

— Это должно сыграть положительную роль в плане сокращения бюджетных расходов. Пока что шаги, предусмотренные в рамках уменьшения бюджета, консолидации расходов и уменьшения затрат на содержание штата – решение правильное. И если будет еще видна эффективность от слияния двух министерств, то все это положительно отразится на экономике. Повторю, что с точки зрения уменьшения бюджетных расходов это решение очень правильное. Нужно продолжать консолидировать управления, уменьшать нагрузку на бизнес, уменьшать число министерств и госорганизаций, потому что для маленькой страны наличие такого большого госаппарата просто неприемлемо, это плохо влияет как на обстановку в стране в целом, так и на экономику. Но в любом случае, только о положительной стороне слияний двух министерств в одно пока что говорить рано. Время должно показать, насколько это слияние было эффективным.

Яна Мадатова