Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Гурбангулу Бердымухаметова в связи с переизбранием на пост президента Туркменистана, сообщает официальный сайт главы государства.

«Верю, что мы продолжим последовательные усилия с целью дальнейшего развития и укрепления традиционно дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном», — говорится в поздравлении И.Алиева.

Президент Азербайджана подчеркнул, что победа Г.Бердымухаметова на президентских выборах стало проявлением «большой веры и доверия ему со стороны туркменского народа».

«Желаю вам новых успехов в деятельности во имя процветания дружеского народа Туркменистана», — подчеркнул президент Азербайджана.