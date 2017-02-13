Католикосу-Патриарху Всея Грузия Илие Второму в Германии успешно провели операцию.

Как передает Спутник-Грузия, об этом сообщил депутат от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Заза Габуния.

Илия Второй в конце года перенес вирусную инфекцию, которая повлекла за собой воспаление желчного пузыря. Глава Грузинской православной церкви отправился на лечение в Германию на прошлой неделе. «Операция завершилась, с Божией помощью все прошло хорошо! Спасибо Господу! Профессор доволен, говорит, что операция была своевременной. Он вышел из наркоза, сейчас его переведут в отдел интенсивной терапии. Поздравляю!», — пишет Габуния на своей странице в соцсети Facebook. Патриарху Грузии 84 года, он возглавляет Грузинскую православную церковь 39 лет.