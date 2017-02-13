Американским астрономам при помощи радиолокации удалось получить изображение астероида 2017 BQ6, пролетевшего мимо Земли.

Как передает Газета.ру, он пролетел мимо нашей планеты 7 февраля на расстоянии, в шесть раз превышающем расстояние до Луны.

Основываясь на оценках блеска, ученые рассчитали, что астероид имеет размеры в 200 метров. Снимки астероида были сделаны 6 и 7 февраля при помощи радиообсерватории Голдстоун в Южной Калифорнии. Радарные измерения показали, что астероид имеет неправильную форму и вращается вокруг своей оси, совершая один оборот за три часа.

«На радарных изображениях видны острые углы, плоские и вогнутые участки, а также яркие точки, которые могут быть камнями. 2017 BQ6 – определенно самый угловатый из околоземных астероидов, запечатленных при помощи радара», — пояснил Ланс Беннер из Лаборатории реактивного движения NASA. Астероид был открыт только 26 января в рамках американского проекта по поиску астероидов LINEAR (Lincoln Near Earth Asteroid Research).