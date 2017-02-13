«Я живу в Гяндже. Мне 24 года. У меня среднее образование. Обучался по классу фортепиано в гянджинской детской музыкальной школе №1 имени Фикрета Амирова. Вокалом никогда не занимался, просто, у меня своеобразный тембр и поэтому мое исполнение нравится слушателям.

До конкурса я работал слесарем в Гяджинском локомотивном депо. Музыкой я занимался с детства. Потом меня пригласили работать в ресторан. Я принял участие в конкурсе с помощью одного из моих друзей, с которым познакомился в ресторане. Мой друг отправил запись с моим исполнением в Украину, но я об этом ничего не знал. Мое исполнение было записано на диктофон телефона, то есть без аранжировки и компьютерного вмешательства… Наверное это судьба, меня одобрили и я получил приглашение на кастинг».

Об этом в интервью агентству Репорт рассказал азербайджанский участник прошедшего в Украине песенного конкурса «Голос Украины» Джавид Мамедов.

По его словам, однажды он решил принять участие в проводимом в Азербайджане музыкальном конкурсе, однако не смог пройти кастинг.

Говоря о том, как он поехал в Украину, Джавид рассказал, что отправился один:

«Хотя мое финансовое положение оставляло желать лучшего, я принял это приглашение как один из самых крупных шансов в своей жизни. Поэтому, подумал, что должен сделать все для участия в конкурсе. Для поездки пришлось занять денег, так как моя слесарская зарплата составляла 180 манатов. Я не смог бы накопить требуемую сумму для проживания там некоторое время.

Меня очень поддержали проживающие в Украине азербайджанцы. Даже один из наших соотечественников предложил мне оставаться у него дома, поэтому каких-либо проблем с этим вопросом у меня не возникло. За время пребывания в Украине я находил работу и подрабатывал, чтобы иметь деньги на каждодневные расходы.

Я уже около месяца как ушел с работы. Сейчас работаю в Баку в области музыки. Хочу продолжить деятельность в этом направлении. Получаю частные уроки по вокалу, также изучаю английский язык. То есть, свое будущее хочу связать с музыкой и искусством».