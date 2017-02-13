Представлены официальные маскоты предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, карабахские кони не только сыграют важную роль в последующей пропаганде игр, но и будут лицом «Баку-2017».

Их назвали «Индже» и «Джасур». Они не только будут воодушевлять население к играм как до, так и во время Исламиады, но и создавать настроение настоящего спортивного праздника в центре и регионах.

Отметим, что уже создана иллюстрация маскотов и вскоре они будут украшать мероприятия «Баку-2017» как реально, так и в виде анимации.