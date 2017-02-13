Супруга Александра Лапшина, Екатерина обратилась к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с петицией, в которой просит помочь в деле блогера.
Петиция опубликована на сайте change.org.
Супруга Александра Лапшина, Екатерина обратилась к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с петицией, в которой просит помочь в деле блогера.
Петиция опубликована на сайте change.org.
Дата: 2017/02/13 15:59
Раздел: Мир
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