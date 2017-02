Главный приз на World Press Photo получил турецкий фотограф агентства Assoaciated Press Бурхан Озбиличи, который снял убийство российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года в Анкаре, передает «Дождь» со ссылкой на AP.

В номинации «Долгосрочные проекты» победил российский фотограф Валерий Мельников за серию «Черные дни Украины».

Российский фотограф Сергей Пономарев оказался лауреатом в номинации General News за серию фотографий в The New York Times из Ирака. Он получил второе место. В 2016 году он занял первое место в этой же номинации так же за фото беженцев с Ближнего Востока.

Российский фотограф Елена Аносова получила второе место в номинации «Повседневная жизнь» за проект Out of the Way — историю о жизни в небольшом поселке на реке Нижняя Тунгуска. Третье место в номинации «Люди» получила фотограф «Коммерсанта» Кристина Кормилицына за снимок «Верность» — Куба, женщина гладит по голове девочку, над ними висит портрет Фиделя Кастро.

World Press Photo как независимая, некоммерческая организация была основана в 1955 году.В этом году в конкурсе участвовали около пяти тысяч фотографов из 125 стран. Церемония награждения проходит в Амстердаме.